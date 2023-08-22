Yayınlanma: 22.08.2023 - 23:47

Güncelleme: 22.08.2023 - 23:48

B sınıfı ehliyet sahiplerinin motor kullanımlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama Bakan Yerlikaya tarafından yapıldı. Peki, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? B sınıfı ehliyet ile hangi motorlar kullanılır?

B sınıfı ehliyet, Türkiye'de en yaygın ehliyet türlerinden biri olarak otomobil sahiplerine ve sürücü adaylarına geniş bir kullanım alanı sunar. Binek araçlar, kamyonetler, minibüsler ve hatta belirli koşullar altında karavanlar, B sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabileceği araçlar arasında yer alır. B sınfı ehliyet bazı motorların kullanımın da kapsıyor.

OTOMOBİL EHLİYETİ İLE MOTOR KULLANILIR MI?

B sınıfı ehliyet ile 50cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabiliyor.

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ?

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım" dedi.

Bakan Yerlikaya, dün akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 125 cc’lik motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin, "Bu konuda daha önce bir çalışmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya devam ediliyor. Eğitim önemli. Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli" dedi. Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.