Ehliyet alacakları ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar cep yakacak

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:07

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:08

Zam furyası son sürat devam ediyor.

Akaryakıttan vergiye hemen her ürüne gelen zamlar ehliyet fiyatlarına da yansıyacak.

NTV'nin haberine göre, ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkacak.

Buna göre, harç ve kurs fiyatlarıyla 10 bin lirayı bulan ehliyet almanın maliyeti 2024 yılında 20 bin lirayı aşacak.

ÜCRETLER İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.

Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek.

Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.