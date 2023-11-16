Ehliyet alacakları ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar cep yakacak
Akaryakıt ücretleri ve vergilere gelen yüksek oranda zamlar 2024 yılında ehliyet fiyatlarını da etkileyecek. Ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkacak.
Zam furyası son sürat devam ediyor.
Akaryakıttan vergiye hemen her ürüne gelen zamlar ehliyet fiyatlarına da yansıyacak.
NTV'nin haberine göre, ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkacak.
Buna göre, harç ve kurs fiyatlarıyla 10 bin lirayı bulan ehliyet almanın maliyeti 2024 yılında 20 bin lirayı aşacak.
ÜCRETLER İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.
Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.
Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek.
Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- Esad için yakalama kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Kahrolurum' diyerek reddetti!
- 'İsrail'e gemilerle barut ve çelik gönderiliyor'
- Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?
- Gökçen'den Erdoğan'a: Emin misiniz?
- Faslı mankenden 'Adnan Oktar' itirafı