Motosiklette ehliyet ve vergi bilmecesi

29 Eylül 2023 Cuma

B sınıfı ehliyete sahip milyonlarca yurttaş şu anda 50 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosiklet kullanabiliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalar ile bu sınırın 125 cc silindir hacmine kadar çıkacağının sinyalini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermişti. Ard arda yapılan açıklamalarla düzenlemenin yıl sonundan önce yapılacağı tahminleri güç kazandı. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor bu öngörüde bulunabilmek için öncelikle biraz geçmişe gideceğiz.

MOTOSİKLETTE VERGİ İNDİRİMİ

2019 Ocak'ta odasında bacaklarını uzattığı pozlarla gündemde yer eden dönemin AKP Sakarya Milletvekili ve dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun etkisi ile motosikletlerden alınan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. 250 cc silindir hacmi altındaki motorlardan alınan yüzde 8 ÖTV oranı 31 Mart yerel seçimlerine kadar kalıdırıldı. Bu karar daha sonraysa hazirana kadar uzatıldı.

Burada dikkat çeken husus kararın seçimlerden önce seçimelere kadar olan süreci kapsayacak şekilde alınması.

Uzun süredir otomobillerde yapılan matrah düzenlemesinin etkisini kaybettiği içten yanmalı motorlu araçlarda artık yüzde 45, 50, 60 ve 70'lik dilime giren araç kalmadığı ve en az yüzde 80 ÖTV alındığı biliniyor. Burada yapılacak düzenleme ile talep patlaması oluşması ve ithalatın çok yükselmemesi için en azından kredilerin daha da yükselmesinin ardından değişiklik yapılması planlanıyor olma ihtimali oldukça yüksek. Bu bekleyişin ardından yapılacak düzenlemenin içine tıpkı 2019'daki gibi sıfır motosiklet satışlarında bir 'vergi kampanyası' da eklenebilir.

STOKÇULUK MOTOSİKLETLERE Mİ SIÇRADI?

Bu beklentinin oluşmasındaki en büyük neden ise B ehliyeti ile 125 cc'ye kadar motosiklet kullanılabileceği haberlerinin çıkmasının ardından sürecin oldukça uzun sürmesi. Sıfır otomobillerde stokçuluk haberleri gündemi epey meşgul etmişken benzer süreç motosikletlerde de işlemeye başladı. Bazı kimseler sektör kaynaklarından bilgi aldıklarını ve motosikletlerde halihazırda 250 cc'ye kadar olan yüzde 8 ve 250 cc üzeri motosiklerde alınan yüzde 37'lik ÖTV'nin de artacağı iddialarını dile getirmeye başladı.

Piyasanın aldığı şekil itibarıyla stokçuluğun önüne geçmek ve yüksek akaryakıt fiyatlarına bir çözüm arayışı içinde olan yurttaşa alternatif sunmak için 2019'daki kararın bir benzeri daha gelmeli ve öyle de olacağını düşünüyorum.

Ayrıca enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'de petrol talebinin motosiklet kullanımı ile azalması uzun vadede motosikletlerden alınan ÖTV'den çok daha kârlı olacaktır.