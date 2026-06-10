EIA yılın en kritik raporunu açıkladı: Petrolde 2003'ten bu yana bir ilk

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki gerilemenin etkisiyle bu yıla ilişkin petrol fiyatı beklentilerini yükseltti.

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 95,39 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kurum, bir önceki raporunda bu tahmini 94,85 dolar olarak açıklamıştı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 88,32 dolar olacağı öngörülüyor. EIA, geçen ay WTI için 85,68 dolarlık fiyat tahmininde bulunmuştu.

Kurum, 2027 yılı için ortalama petrol fiyatı beklentisini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI'da ise 74,39 dolar olarak duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Petrol piyasalarına ilişkin görünümde, Hürmüz Boğazı'nda üç aydan uzun süredir devam eden fiili kapanmanın yarattığı belirsizlik öne çıkıyor.

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğuna dair haberlerin etkisiyle Brent petrolün spot fiyatının mayıs ayında ortalama 107 dolara gerilediği ve nisan ayına göre 10 dolar düştüğü belirtildi.

Ancak anlaşmanın henüz sonuçlanmadığına dikkat çekilen raporda, bölgedeki petrol üretiminin önemli bir kısmının halen devre dışı olduğu ve küresel talebin karşılanabilmesi için petrol stoklarının kullanılmaya devam edildiği vurgulandı.

EIA, Hürmüz Boğazı'nın yaz başına kadar fiilen kapalı kalacağını, petrol akışlarının ise yılın üçüncü çeyreğinde kademeli olarak yeniden başlayacağını varsayıyor. Üretim ve ticaret akışlarının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin ise 2027 yılının başını bulabileceği tahmin ediliyor.

PETROL STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞ HIZLANDI

Raporda, küresel arz kesintilerinin uzamasıyla birlikte petrol stoklarındaki erimenin hız kazandığına işaret edildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) toplam sıvı yakıt stoklarının yıl sonunda 2003'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

EIA, mevcut arz kesintileri nedeniyle petrol stoklarının tahmin dönemi boyunca çatışma öncesi seviyelerine dönemeyeceğini değerlendirirken, küresel stokların yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 6,3 milyon varil azalacağını öngördü.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE GERİLEME BEKLENİYOR

Rapora göre yüksek yakıt fiyatları, arz daralması ve hükümetlerin tüketimi azaltmaya yönelik politikaları petrol talebi üzerinde baskı oluşturuyor.

Talepteki zayıflamanın, arz kayıplarına rağmen küresel petrol stoklarındaki düşüşü kısmen sınırladığı belirtilirken, gerilemenin büyük bölümünün Batı Asya'dan yapılan ham petrol sevkiyatlarına daha fazla bağımlı olan Asya ülkelerinde görüldüğü ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından en fazla etkilenen bölgelerde güncel talep verilerinin sınırlı olduğu ancak mevcut göstergelerin beklenenden daha güçlü bir talep daralmasına işaret ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda EIA, küresel petrol talebinin 2026 yılında günlük ortalama 1,1 milyon varil azalacağını tahmin ediyor. Kurum, geçen ay günlük 200 bin varillik artış, şubat ayında ise günlük 1,2 milyon varillik artış öngörmüştü.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ ARTACAK

EIA, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varile ulaşacağını tahmin etti. Önceki raporda bu rakam 13 milyon 650 bin varil olarak öngörülmüştü.

Gelecek yıl için üretim beklentisi ise günlük 14 milyon 150 bin varil seviyesinde bulunuyor. Bir önceki tahminde bu rakam 14 milyon 100 bin varil olarak açıklanmıştı.

Kurumun tahminlerine göre küresel petrol arzı bu yıl günlük ortalama 98 milyon 990 bin varil, tüketim ise 102 milyon 860 bin varil seviyesinde gerçekleşecek.

2027 yılında ise küresel petrol arzının günlük ortalama 109 milyon 320 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 320 bin varile ulaşması bekleniyor.