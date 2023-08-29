Yayınlanma: 29.08.2023 - 19:47

Güncelleme: 29.08.2023 - 19:49

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ne zaman yapılacağı araç sahiplerinin gündeminde. MTV ödemelerinin nasıl yapılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ek MTV ödenecek mi, iptal edildi mi? Ek MTV son ödeme tarihi nedir?

EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mevcut araçların ek MTV’si, iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksitin 31 Ağustos, ikinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

EK MTV NASIL ÖDENİR?

Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü bugün. Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

EK MTV ÖDENMEDİĞİNDE NE OLUR?

Ek MTV ödenmediğinde araç muayeneleri başta olmak üzere çeşitli işlemler yapılamayacak.

EK MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresi 31 Ağustos'tan 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır" dendi.

DEPREMZEDELER EK MTV'DEN MUAF MI?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlere ait taşıtlar ek MTV'den muaf tutulacak.