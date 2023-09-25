Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:22

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:23

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik karar alınmıştı.

Ek MTV'nin birinci taksitinin son ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Vergiyi ödemeyen yurttaşlar; araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurtdışına çıkaramayacak.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde toplam tahsilat tutarı belli oldu.

İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

DÜZENLEME YARGIYA TAŞINDI

Kararın ardından CHP ise ek MTV düzenlemesini yargıya taşıdı.

CHP, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu.

TARİH BELLİ OLDU

Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar kamuoyunda bir beklenti oluştururken ek MTV'nin iptali için görüşülecek davanın kritik tarihi belli oldu.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.