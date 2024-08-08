Ek vergi kararı ithal kitapları kapsayacak mı?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:06

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:06

Resmi Gazete'de 6 Ağustos tarihinde yayımlanan kararla birlikte 21 Ağustos tarihinde geçerli olmak üzere yurtdışından sipariş edilen ürünler için limit ve vergi güncellenmişti.

Buna göre 150 Euro olan limit 30 Euro olarak güncellenmişti.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı kararın gerekçesini,“Yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" diye açıklamıştı.

KİTAPSEVERLER, ALIŞVERİŞ SİTELERİ VE ESNAFLARA KURBAN EDİLMEMELİ

Karar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir akademisyen, “Bir akademisyen ya da kitapsever, yurt dışından 50 Euro değerinde bir kitabı sipariş edemez, yurt dışına gidip kitabı alıp gelmeli ya da getirtmeli. Ayrıca 30 Euro değerinde kitap sipariş etmek isterse 10 Euro da vergi ödemek zorunda. Bu tür mevzuat çalışmalarında her türlü detay düşünülmeli, akademisyen ve kitapseverler büyük alışveriş sitelerine, esnaflara kurban edilmemelidir” dedi.

KİTABA VERGİ MUAFİYETİ VAR

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kitap ve basılı yayın için gümrük muafiyeti sağlandığını belirterek şunları aktardı:

“Halihazırda kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda 2 ayrı muafiyet hükmü düzenlenmiştir. Anılan kararın 45'inci maddesinde 150 Euro'ya kadar kitap ve basılı yayın için gümrük muafiyeti sağlanmıştır. Bu kapsamda gelen eşya için hiçbir vergi ödenmemektedir. Anılan Kararın 62'inci maddesi uyarınca ise 150-bin 500 Euro arasındaki diğer eşyadan alınan tek ve maktu vergi, sadece kitap ve basılı yayın için Gümrük Kanunu'nun 167'inci maddesinde Cumhurbaşkanlığına verilen tek ve maktu vergi oranı belirleme yetkisine istinaden yüzde 0 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için bin 500 Euro'ya kadar vergi muafiyeti bulunmaktadır”