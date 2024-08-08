Paylaşımlı yolculuğa vergi düzenlemesi!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:34

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen düzenlemeyle, paylaşımlı yolculuk sektöründe sağlanan kazanç kayda alınarak vergilendirilecek.

Paylaşımlı yolculuk sektörünün Türkiye'de sağlıklı bir yapıda gelişerek katma değer üretmesi adına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, paylaşımlı yolculuk sektöründe faaliyet gösteren sürücülerin vergi mükellefi olmalarına hükmetti.

"MALİYE BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIMIZI DUYDUĞU İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Türkiye'de paylaşımlı yolculuğun resmileşmesi ve kronik taksi sorununun kökten çözümü için uzun bir zamandır çaba sarf ettiklerini kaydeden Öktem, Maliye Bakanlığı'na paylaşımlı yolculuğun önünü açtığı için teşekkür etti.

Öktem, "Böylelikle sadece Martı TAG faaliyetlerinden vergi olarak Hazine'ye birkaç yıl içinde yıllık 1 milyar dolar civarında ek kaynak oluşturulacağı hesaplanıyor" dedi.

Martı TAG'ın 200 bin sürücü ve 5 milyon yolcudan oluşan bir ekosisteme dönüştüğünü, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Öktem, vakit kaybetmeden sürücülerin kendi şirketlerini kurmaya ve vergi ödemeye teşvik edeceklerini ifade etti.