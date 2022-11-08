Ekim ayında en çok borsa kazandırdı

08 Kasım 2022 Salı, 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, ekimde en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,58 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 4,26 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 5,9, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,19, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,27, avro yüzde 6,67 ve külçe altın yüzde 7,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,3, DİBS yüzde 2,39, Euro yüzde 2,8 ve külçe altın yüzde 3,66 oranlarında kayba yol açtı.

BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39,35 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,74, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,7 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK OLARAK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100'DE GERÇEKLEŞTİ

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,15 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Bu dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,76 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,40, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,07 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar 21,29, külçe altın yüzde 25,86, avro yüzde 33,32, DİBS yüzde 45,49 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 55,21 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 9,34, külçe altın yüzde 2,99 yatırımcısına kazandırırken avro yüzde 7,37, DİBS yüzde 24,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 37,78 oranında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.