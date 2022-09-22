TÜİK açıkladı: Hanenin maddi durumu geriledi

22 Eylül 2022 Perşembe, 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yüzde 72,4 oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı; Ağustos ayında 72,2 olan endeks, Eylül ayında 72,4 oldu.

BEKLENTİLERDE GERİLEME

TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu ağustosta 53,8 iken, eylülde yüzde 1,5'luk düşüşle 53 puana geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde eylülde 71,4'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 74 olarak kaydedildi.