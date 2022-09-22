TÜİK açıkladı: Hanenin maddi durumu geriledi
TÜİK eylül ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Endeskte ağustos ayına göre yüzde 0,3 yükseliş olsa da veriler ekonomik gerilemeyi bir kez daha gösterdi. Hanenin maddi durumu geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yüzde 72,4 oldu.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı; Ağustos ayında 72,2 olan endeks, Eylül ayında 72,4 oldu.
BEKLENTİLERDE GERİLEME
TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu ağustosta 53,8 iken, eylülde yüzde 1,5'luk düşüşle 53 puana geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde eylülde 71,4'e geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 74 olarak kaydedildi.
Video Haberler
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!
- Kılıçdaroğlu'ndan seçim tarihi açıklaması