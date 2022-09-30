TÜİK elektrik ve doğalgaz fiyatlarını açıkladı
2022 Ocak-Haziran döneminde sanayicinin bir metreküp doğalgaz için ödediği tutar, bir önceki döneme kıyasla yüzde 216.7 artarak ortalama 1.070,7 kuruşa yükseldi.
Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), 2022 yili birinci dönem (Ocak-Haziran) elektrik ve dogalgaz fiyatlarini açikladi.
Buna göre, bu dönemde sanayide 1 kWh elektrik için ödenen tutar, bir önceki döneme göre yüzde 124,6 artarak ortalama 217,4 kuruşa çıktı.
Aynı dönem aralığında sanayide bir metreküp doğalgaz için ödenen tutar ise, yüzde 216,7 artarak ortalama 1.070,7 kuruşa yükseldi.
KONUTLARDA 1 KWH ELEKTRİĞE 139 KURUŞ ÖDENDİ
Bu dönemde konutlar için geçerli olan fiyatlarda da büyük artışlar görüldü.
Konutlarda, bir kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 53,9 artarak ortalama 139,1 kuruşa çıktı.
Konutlarda, bir metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar ise, bir önceki döneme göre yüzde 31,8 artarak ortalama 295,3 kuruşa yükseldi.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- Bol keseden saçtılar!
- Dikkat! Bu hastalık hızla yayılıyor
- 'Sizin öyle bir cumhurbaşkanınız var ki...'