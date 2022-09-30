TÜİK elektrik ve doğalgaz fiyatlarını açıkladı

30 Eylül 2022 Cuma, 10:34

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), 2022 yili birinci dönem (Ocak-Haziran) elektrik ve dogalgaz fiyatlarini açikladi.

Buna göre, bu dönemde sanayide 1 kWh elektrik için ödenen tutar, bir önceki döneme göre yüzde 124,6 artarak ortalama 217,4 kuruşa çıktı.

Aynı dönem aralığında sanayide bir metreküp doğalgaz için ödenen tutar ise, yüzde 216,7 artarak ortalama 1.070,7 kuruşa yükseldi.

KONUTLARDA 1 KWH ELEKTRİĞE 139 KURUŞ ÖDENDİ

Bu dönemde konutlar için geçerli olan fiyatlarda da büyük artışlar görüldü.

Konutlarda, bir kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 53,9 artarak ortalama 139,1 kuruşa çıktı.

Konutlarda, bir metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar ise, bir önceki döneme göre yüzde 31,8 artarak ortalama 295,3 kuruşa yükseldi.