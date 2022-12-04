Ekimde 1201 yatırım teşvik belgesi verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ekim ayında verdiği yatırım teşvik belgesi alan projelerin yatırım tutarı 43,6 milyar TL oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ekim 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, ekim ayında 1201 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 659 milyon 855 bin 157 lira olan ve 2 bin 979 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 128 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
259 BELGEYE TAMAMLAMA VİZESİ
Bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 940 milyon 2 bin 736 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 936 oldu.
Rönesans Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki 2 milyar 408 milyon 957 bin 693 liralık yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.
Serel Seramik Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Bilecik’in Söğüt ilçesinde seramik sıhhi ürünlere yönelik yapacağı 2 milyar 112 milyon 809 bin 537 liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.
Festo Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 1 milyar 283 milyon 888 bin 459 liralık yatırımı için teşvik belgesi verildi.
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