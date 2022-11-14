Sanayi sitesinde işyerinde yangın: 1 yaralı
Manisa'da sanayi sitesindeki tarım aleti parçası üretimi yapan tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre Küçük Sanayi Sitesi'nde, tarım aletleri için parça üretimi yapan bir tesiste, bugün saat 10.00 sıralarında üretimde kullanılan makinede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine tesise itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangına müdahale etmek isterken yaralanan işyeri çalışanı Enes E. (26) hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Enes E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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