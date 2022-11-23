Sanayi Bakanlığı bütçesinde tartışma çıktı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 19:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

Bakan Varank, bakanlık bütçesinin sunumunda teknolojik gelişmeleri anlatırken, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, bu komisyonda ilk bütçe sunumumu yaptığımda ülkemizde milyar dolar değerlemeye ulaşan tek bir teknoloji girişimi yoktu. Gururla ifade etmek isterim ki; bugün Türkiye’nin 6 unicornu, bizim tabirimizle 6 turcornu var. Teknoloji ekosisteminde ne olduğunu görmek için New York'a, Londra'ya aslında hamburger yemeye gitmeye gerek yok. Türkiye'deki Teknoparkları gezdiğinizde bu ekosistemin ne hale geldiğini görebiliyorsunuz” diye konuştu.

“AJANSIN, PROVOKATÖRSÜN… TERBİYESİZLİK YAPMA, YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN… SOYLU'YU KISKANIYORSUN”

Bunun üzerine, CHP'li milletvekilleri "Saygısızlık yapma" diye tepki gösterdi. Konuşmasına devam eden Varank, itirazların sürmesi üzerine, "Beyefendi acıktıysanız siz hamburger yemeye gidebilirsiniz, ben devam edeyim" dedi. CHP'li Süleyman Girgin ayağa kalkarak, "Hakaret yok" diyen Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'a, "Bakana söyleyin provoke etmesin" diye seslendi. Varank ise elindeki metni okumaya devam etti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Böyle görüşme olmaz. Ajansın, provokatörsün" dedi. Bakan Varank da, "Terbiyesizlik yapma, yaşından başından utan" diyerek Bekaroğlu'nu eleştirdi. Bekaroğlu da Bakan Varank'a, "Soylu'yu kıskanıyorsun" dedi.

Varank'ın sunumundan öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"ÜLKELER 50 YILDIR GÖRMEDİKLERİ YÜKSEK ENFLASYON ORANLARIYLA MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Küresel ekonomide eşine nadir rastlanan, zor zamanlardan geçiyoruz. Ekonomi çevreleri, dünyanın son yüzyıldaki en derin krizlerden birini yaşadığı konusunda hemfikir. Ülkeler 50 yıldır görmedikleri yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

"TÜRKİYE, DÜZ CAM ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA BİRİNCİ"

En büyük dış ticaret ortağımız Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere dünyada yaşanan talep daralmasına rağmen sanayi hasılamız ilk çeyrekte yüzde 8,2, ikinci çeyrekte de yüzde 7,8 büyüyerek gelişimini sürdürdü. Tüm milletvekillerimizin gurur duyacağına inanarak söylüyorum; Türkiye bugün, demir-çelik, beyaz eşya, ticari araç ve düz cam üretiminde Avrupa’da birincidir. Çimento üretiminde Avrupa lideri ve dünya beşincisiyken, çimento ihracatında dünya ikincisidir. Değirmen makineleri ihracatında, dünyada bir numarayız. Askeri insansız hava aracı üretiminde, dünyada bir numarayız. Şu anda Avrupa’nın en teknolojik gemilerini Türkiye üretiyor.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KAĞIT FABRİKASINI SÖKE'DE AÇTIK"

Kâğıt ürünleri sektöründe ihracatımızı tam dokuz kat artırdık. Alanında Avrupa’nın en büyük kâğıt fabrikasını bu yıl Söke’de açtık. Geçmişte tümüyle ithalatçı olduğumuz demiryolu araç ve ekipmanlarında artık net ihracatçı konumundayız. Bakınız Türkiye, Yeşil Kompleksite Potansiyeli’nde 195 ülke arasında altıncı sırada yer alıyor.

"4 BİN 870 FABRİKANIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"

Güneş paneli üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz. Rüzgâr santrallerinin en kritik parçalarını ülkemizde üretebiliyoruz. Ürettiğimiz her 100 elektrikli otobüsten 82’sini ihraç ediyoruz. Üstelik saydığım tüm bu başarıların mimarı olan girişimcilerimizin yatırım iştahı da artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 10 ayında 14 bin 214 yeni işletme sanayi sicil sistemine kaydolarak üretime başladı. Aynı dönemde, 413,4 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 10 bin 187 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Sadece organize sanayi bölgelerinde halihazırda 4 bin 870 fabrikanın inşaatı devam ediyor.

"CARİ AÇIĞIMIZI 9 MİLYAR DOLARA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bu sene; sağlık teknolojileri, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, elektrikli araçlar ve batarya üretimi gibi kritik alanlarda yapılacak 10 yeni yatırım için proje bazlı destek kararı aldık. 201 milyar liralık yatırımla hayata geçecek bu projeler sayesinde, cari açığımızı 9 milyar dolar düşürmeyi hedefliyoruz.

"TOGG'UN 115 TEDARİKÇİSİNDEN 86'SI YERLİDİR"

Ben buradan, Gemlik’e gelerek milletimizin bu mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyorum. TOGG Türkiye’deki üretim altyapısının ve Türk mühendislerinin kabiliyetlerinin hangi noktalara geldiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Otomotiv sektörünü ve tedarik endüstrisini kökten dönüştürme potansiyeline sahip müstesna bir projedir. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki; TOGG’un 115 tedarikçisinden 86’sı yerlidir…

"TOGG'UN DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLERKEN VİZYON ORTAYA KOYDUK"

Uygulamaya aldığımız Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Destek Programı’yla, Nisan ayına kadar 81 ilimizde 1571 şarj istasyonu kurulacak. Biz TOGG’un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken, esasında bir vizyon ortaya koymuştuk. Türkiye’nin elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde global bir üretim üssü olabileceğini dile getirmiştik. Hamdolsun bu yolda somut çıktılar görüyoruz. Ford Otosan’ın Gölcük’teki 24,6 milyar liralık yeni yatırımıyla, yılda 210 bin elektrikli araç üretilecek. Toyota, yeni nesil şarj-edilebilir hibrid otomobil ve batarya üretimi için yaklaşık 7 milyar liralık yatırımını Sakarya’da hayata geçiriyor.

"1 MİLYON İLAVE İSTİHDAM OLUŞTURDUK"

Bugüne kadar 140 sanayi sitesi projesini destekledik. Bakınız, bu atılımlar sayesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, pandemiye rağmen sanayide tam 1 milyon ilave istihdam oluşturduk. İşte rakamlar gün gibi ortada. Ben birçok yerde yaptığım çağrıyı, burada da yinelemek istiyorum; tüm bu rakamlara rağmen Türkiye’de hala fabrika kurulmadığını, üretim yapılmadığını iddia eden varsa, ben kendilerini Türkiye’nin dört bir tarafındaki OSB’lere, endüstri bölgelerine, sanayi sitelerine davet ediyorum.

"ERGENE'DE GÜNLÜK 160 BİN METREKÜP ATIK SU ARITILIYOR"

Ülkemizi Avrupa Yeşil Mutabakatına ve Karbon Nötr hedefine hazırlıyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz 250 milyon avroluk finansman programıyla, 54 OSB’nin yeşil dönüşümünü destekliyoruz. Ergene Nehri’nin kirliliğini önlemek üzere 2,5 milyar lira destek verdiğimiz, Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri’nden 5’ini tamamladık. Şu anda arıtma tesislerinde günlük 160 bin metreküp atık su arıtılıyor.

"TÜRK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Sağladığımız tüm bu imkân ve desteklerin katkısıyla, globaldeki düşüş trendinin aksine Türk girişimcilik ekosistemi altın çağını yaşıyor. Türk teknoloji şirketlerinin 2021’de aldıkları yatırım bir önceki yıla kıyasla tam 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yıl da performansımız yükselerek devam ediyor.

"YÖRÜNGEYE FIRLATIYORUZ"

TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde teknolojik bağımsızlığımızı tahkim eden stratejik projeler yürütüyoruz. Ülkemizin ilk metre-altı yüksek çözünürlüklü milli gözlem uydusu İmece ile Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A’yı 2023 yılında yörüngelerine fırlatıyoruz.

"TÜRK UZAY YOLCUSUNUN SEÇİMİNDE ARTIK SON AŞAMAYA GELDİK"

Ay Araştırma misyonunda kullanacağımız uzay aracının ve hibrit roketin kavramsal tasarımları ile ön tasarımları tamamlandı, kritik tasarım aşamasına geçildi. Hibrit roket motorumuzun uzay ortamındaki testlerine başladık. Türk uzay yolcusunun seçiminde artık son aşamaya geldik.

"ANTAKYA KÜNEFESİ"