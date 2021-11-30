Ekimde, prim üretimi tamamlayıcı sağlıkta yüzde 73, hayatta yüzde 54 arttı

30 Kasım 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) ekim ayıyla ilgili açıkladığı istatistikler, pazardaki canlılığın sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla prim üretimi toplamda yüzde 29.9 artışla 8.6 milyar lira, hayatdışında yüzde 25.7 artışla 7.1 milyar lira, hayatta yüzde 53.6 artışla 1.5 milyar lira oldu. İlk 10 ayda ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda 20.2 artışla 79.2 milyar lira, hayatdışında yüzde 21.8 artışla 65.3 milyar lira ve hayatta yüzde 17.5 artışla 13.9 milyar liraya yükseldi.

Ekim ayı özelinde ise genel branşlar anlamında hayattaki artış dikkat çekti. Bu branşta prim üretimi Ekim 2020’ye kıyasla yüzde 53.6 artışla 1.5 milyar lira oldu. Kredi piyasasındaki hareketlenme olumlu etkiliyor. Hayatdışında ise seyahat sağlık ve tamamlayıcı sağlık önemini korurken nakliyat, alacak gibi sigortalar öne çıktı. Ekimde prim üretimi seyahat sağlıkta yüzde 98.8 artarak 48.5 milyon lira, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 73.5 artarak 204.7 milyon lira, nakliyatta yüzde yüzde 61.3 artışla 148.5 milyon lira, alacakta yüzde 69.7 artışla 16.6 milyon lira oldu.

Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla (TSS) ilgili değerlendirme yapan ve geçen eylül ayı itibarıyla yaklaşık 2.2 milyon kişinin TSS’ye sahip olduğunu belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, sene sonunda TSS poliçesi ile koruma alan kişi sayısındaki artışın 600 bin kişiye ulaşabileceğini söyledi.

MALİYETLER ETKİLİ

Ayrıca sağlık sigortalarında prim artışına ilişkin değerlendirme yapan Erberk, medikal enflasyona dikkat çekti. Döviz bazlı yatırımlara atıf yapan Erberk, “Maliyetlerdeki artış primleri de yükseltiyor” dedi.

"AFETLERDE RİSK YÖNETİMİNE GEÇİLMESİ GEREKLİ"

Aksigorta’nın, AKUT’la birlikte, toplumu başta deprem olmak üzere sel ve yangın gibi doğal afetler konusunda bilgilendirmek amacıyla 2010’da başlattığı “Hayata Devam Türkiye” projesinin bir unsuru olan deprem tırını AKUT’a bağışladığı açıklandı.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Depremleri önleyemesek de, yarattığımız farkındalıkla bir doğal afete dönüşmesini engelleyebiliriz” derken, AKUT Başkanı Recep Şalcı, afetlerde kriz yönetiminden risk yönetimine geçilmesi gerektiğini belirtti.

1500 SAAT TEST YAPILDI, 88 SAAT EĞİTİM VERİLDİ

Allianz Türkiye’nin risk farkındalığını artırma hedefiyle 2019’da açtığı Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi iki yılı geride bıraktı.

Verilen bilgiye göre bugüne kadar 2 binden fazla misafirin ağırlandığı merkezde 1500 saate yakın test yapılırken, toplam 88 saat eğitim, 156 saat danışmanlık hizmeti verildi ve “Allianz Teknik Sanal Tur” aplikasyonu hayata geçirildi. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle “Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor” adıyla atölyeler düzenlendi.

"HIZLI ADAPTASYON VE ÇEVİKLİK ÖNE ÇIKTI"

Mapfre’nin, yılın ilk dokuz ayında dünya genelinde gelirlerini yüzde 3.8 artışla 19.8 milyar Avro, prim büyüklüğünü yüzde 7 artışla 16.6 milyar Avro ve net kârını yüzde 16.4 artışla 524 milyon Avro’ya yükselttiği açıklandı.

MAPFRE Sigorta Üst Yöneticisi Stefan Jensen de grubun köklü deneyiminden aldıkları güçle Türkiye’de büyümeye devam ettiklerini belirterek şu vurguyu yaptı: “Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde çevik olmak ve hızlı adaptasyon becerisi hiç olmadığı kadar önem kazandı. Biz de yenilikçi iş modeli, ana pazarlardaki lider konum ve sermaye gücüyle değişen koşul ve beklentilere rağmen güçlü performansımızı devam ettirdik.” Türkiye’deki ilk dokuz aylık prim üretimi 2.2 milyar lira oldu.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Garanti BBVA Emeklilik, 18 yaş altı çocuklarına BES yaptıranlar için hediye kampanyası başlattı. 31 Aralık’a kadar sürecek kampanyada MacBook Air, 1000 TL’lik Trendyol çeki gibi hediyeler verilecek.

- Unico Sigorta çalışanlarının, 43. İstanbul Maratonu’nda Koruncuk Vakfı yararına koşarak ”eğitime el ver hayalim gerçek olsun” kampanyası kapsamında 20 kız çocuğune destek verdiği açıklandı.

- AgeSA’nın, yıl sonuna kadar BES planına yapılan “toplu para yatırımları”nı sürpriz hediye fırsatlarıyla buluşturacağı açıklandı. Örneğin üç kişi iPhone 13, 100 kişi 1000 TL’lik Bi’dolu Dijital Çek kazanacak.

- Generali Sigorta’nın açıkladığı verilere göre, Aydınlıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri yüzde 52 ile zorunlu deprem sigortası, yüzde 17 ile kasko ve yüzde 12 ile konut sigortası oldu.