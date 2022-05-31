Ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı zamlandı

31 Mayıs 2022 Salı, 09:46

Artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlandıklarını söyleyen fırıncıların zam talebi üzerine hem ekmek küçüldü, hem zamlandı.

Yılbaşından bu yana 220 gramı 3 liradan satılan ekmeğin 200 gramı 4 lira oldu. Kuşadası Fırıncılar Derneği Başkanı Levent Eryılmaz, zamdan memnun olmadıklarını, ekmeğin 5 lira olması için başvurduklarını söyledi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, ekmeğin siyasete alet edildiğini söyleyen Eryılmaz, “Ekmek siyasette malzeme oldu. Siyasiler ‘halkı düşünüyoruz' diye fırıncıyı düşünmeden bizden kısıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

“BİZE VERİLEN ZAM YÜZDE 30”

Un, elektrik, mazot fiyatlarının 2-3 kat artmasına karşın kendilerine yüzde 30 zam verildiğini söyleyen Eryılmaz, “Fiyatların artmasında un fiyatları, buğday sıkıntısı önemli bir etken. Ekmeği 3 liradan sattığımız zaman unun çuvalı 250 liraydı. İki ay önce 12 bin lira elektrik faturası ödüyordum, şimdi 40 bin lira ödüyorum. Mazot 8-9 liradan üçe katladı. Girdilerin tamamında iki kata varan artışlar oldu, bize ise verilen yüzde 30, yani 1 lira zam. Bu zamdan memnun değiliz. 5 lira olmasını bekliyoruz” dedi.