Ekmek fiyatlarına 6 ayda ikinci zam geldi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:53

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca Ocak ayında 8 TL’ye yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi.

Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 TL’ den 9 TL’ ye yükseltilirken 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15TL oldu.

Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere her hangi bir zam yapılmadı.