Ekmek fiyatlarına 6 ayda ikinci zam geldi
Erzincan’da ocak ayında 8 TL'ye yükselltilen 200 gram ekmek artık 9 liradan satılacak.
Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca Ocak ayında 8 TL’ye yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi.
Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 TL’ den 9 TL’ ye yükseltilirken 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15TL oldu.
Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere her hangi bir zam yapılmadı.
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