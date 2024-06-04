Ekmek fiyatlarına 6 ayda ikinci zam geldi

Erzincan’da ocak ayında 8 TL'ye yükselltilen 200 gram ekmek artık 9 liradan satılacak.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:53
Ekmek fiyatlarına 6 ayda ikinci zam geldi
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Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca Ocak ayında 8 TL’ye yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi. 

Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 TL’ den 9 TL’ ye yükseltilirken 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15TL oldu. 

Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere her hangi bir zam yapılmadı. 


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