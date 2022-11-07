Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı duyurdu: İstanbul'da ekmeğe zam yolda
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatının zamlanarak 7.5 TL'ye çıkacağını duyurdu.
Sene başından bu yana zamların ardı arkası kesilmiyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7.5 TL çıkabileceğini belirtti.
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, "Aybaşını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğalgazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" diye konuştu.
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