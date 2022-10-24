Ekmek pişirirken tandıra düşen kadın yaşamını yitirdi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:17

Van'ın Muradiye ilçesinde 55 yaşındaki Şerife Çoksu, ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek ateş dolu tandıra düştü.

Yakınları tarafından tandırdan çıkartılan ve vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Çoksu, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çoksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



