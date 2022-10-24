Ekmek pişirirken tandıra düşen kadın yaşamını yitirdi
Van'ın Muradiye ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 55 yaşındaki Şerife Çoksu hayatını kaybetti.
Van'ın Muradiye ilçesinde 55 yaşındaki Şerife Çoksu, ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek ateş dolu tandıra düştü.
Yakınları tarafından tandırdan çıkartılan ve vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Çoksu, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çoksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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