Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem: Son sözü Bakanlık söyleyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tâbi odalar tarafından, üyelerce üretilen ve esnaf ile sanatkâr odalarınca belirlenen mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, ticaret odasına üye fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde onay mercii Ticaret Bakanlığı oldu. Yönetmeliğin önceki halinde ise tarifelerin oluşturulmasında; Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ile ilgili belediye temsilcilerinden oluşan heyetin görüşünün alınması öngörülüyordu.

ESNAF ODALARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK 7 OCAK’TA YAPILMIŞTI

Öte yandan 7 Ocak tarihinde esnaf ve sanatkârlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerine yönelik yönetmelikte de değişikliğe gidilmişti. Söz konusu düzenlemeyle tarifelerin Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Bakanlığın olumlu görüşlerinin alınmasının ardından birlik tarafından onaylanması hüküm altına alınmıştı.

Bu değişikliklerle birlikte ekmek ve simit başta olmak üzere temel tüketim ürünlerine ilişkin fiyat tarifelerinde onay süreçleri yeniden şekillenmiş oldu.