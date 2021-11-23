Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ için zam oranı ne olacak?

23 Kasım 2021 Salı, 11:09

Asgari ücret ve AGİ zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında yapacak. Son olarak Kabine Toplantısı sonrası konuşan AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında, "Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz" diye konuştu.



Meraklı bekleyiş sürerken; konuya ilişkin bir açıklama da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR"

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" dedi.



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.



İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.



Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.