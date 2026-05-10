Ekonomi bürokrasisinde dikkat çeken görevlendirmeler: TÜİK’e Maliye’den başkan

BDDK’da Başkan Yardımcısı iken 28 Ocak 2022 tarihinde TÜİK Başkanlığı’na atanan Erhan Çetinkaya’nın 4 yıllık görev süresi ocak ayında dolmuştu. Çetinkaya’nın yeniden ataması yapılmadı. Ekonomi kulislerinde de bir süredir Çetinkaya’nın yeniden atanmayacağı konuşuluyordu. Onun yerine Mehmet Arabacı getirildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra hesap uzman yardımcılığı ve hesap uzmanlığı görevlerinde bulunan Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirilmişti. 2009-2011 yıllarında ABD Illinois Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda çalışan Arabacı, 2014 yılında yeniden Gelir İdaresi Başkanlığı’na dönmüş, daire başkanı olarak atanmıştı. 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı oldu.

Bu görevini sürdüren Arabacı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışma ekibi içerisindeydi. Böylece TÜİK Başkanlığı’na Maliye içinden bir isim getirilmiş oldu. Yıllardır özellikle açıkladığı enflasyon verileri nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan TÜİK son dönemde davalarla da gündeme gelmişti. TÜİK’in son açıkladığı nisan TÜFE’si ise beklentilerin üzerinde yüzde 4.18 olmuştu.

SPK’DA ATAMALAR

SPK Başkanlığı’na İkinci Başkan Mahmut Sütcü, ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine de Yusuf Sünbül atandı. Sütcü, Kasım 2024’ten bu yana SPK İkinci Başkanı olarak görev yapıyordu. İkinci başkanlığa getirilen Ahmet Aksu ise önceki yıllarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu. Üyeliğe atanan Yusuf Sünbül daha önce de aynı görevi yürütüyordu.

SPK’DAN KAMU GÖZETİMİ’NE

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı’na ise İbrahim Ömer Gönül atandı. SPK Başkanı olan Gönül’ün görev süresi nisan ayında dolmuştu. Nisan ayında Vakıfbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Abdi Serdar Üstünsalih de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine atandı.

MERKEZE İÇERİDEN ATAMA

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine de Yusuf Emre Akgündüz atandı. Akgündüz, 2008 yılında Utrecht Üniversitesi (Hollanda) Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitede Ekonomi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansını, 2014 yılında ise ekonomi alanında doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2014 yılında Utrecht Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak başlayan Akgündüz, 2015-2016 yılları arasında Hollanda Ekonomi Politikası Analizleri Bürosu’nda (CPB) ekonomist olarak görev yaptı.

2016 yılında Merkez Bankası’nda ekonomist olarak çalışmaya başladı ve 2019 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Ardından bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra Merkez Bankası’na dönerek başdanışmanlık ve genel müdürlük görevlerini üstlendi.