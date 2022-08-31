Ekonomi büyüdü! Sabit ücretlinin payı küçüldü

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre büyüme bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 arttı. Finans şirketlerindeki büyüme ve hane halkı harcamalarındaki artış ise dikkat çekici.

Verilere göre yılın ikinci çeyreğinde finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26.6 artış gösterdi. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları ise nisan-haziran döneminde 22.5 arttı.

SABİT ÜCRETLİNİN PAYI KÜÇÜLDÜ

TÜİK verilerine göre işgücü ödemelerindeki pay da düştü. 2021 yılının ilk çeyreğinde işgücü ödemelerinin payı yüzde 32.6 iken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25.4'e geriledi. Bültende şu ifadeler yer aldı: "İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 25.4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 49.2 iken yüzde 54 oldu."

BÜYÜME ÜRETİMDEN DEĞİL TÜKETİMDEN

Ekonomist Burak Arzova, enflasyonla mücadele edilmediğinin verilere yansıdığını belirtti. Büyümenin üretimden gelmediğine işaret eden Arzova hanehalkı harcamalarındaki artışın yaşam pahalılığına işaret ettiğini vurguladı. İkinci çeyrek verilerinin ilk çeyrekten daha olumsuz bir tabloya dönüştüğünü aktaran Arzova şöyle konuştu: "Verilere baktığımızda bu büyüme beklendiği şekilde geldi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta imalat sanayindeki yavaşlama. Bu zaten bekleniyordu. İkincisi ise şu: Tüketim ağırlıklı giden bir harcama var. Hanehalkı tüketimi çok yüksek. Finansal sektör ciddi büyümüş. Büyüme buralardan gelmiş."

SERMAYE SAHİPLERİNE GELİR TRANSFERİ

Sermaye kesiminin payının büyümedeki yerinin arttığına dikkar çeteken Arzova: "Toplam 100 birimlik pastada ücreti sabit olanların payı yüzde 25.4. Burada enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Sermaye sahiplerine transfer var. Ayrıca hanehalkı tüketime devam ediyor. Bu da enflasyonla mücadele konusunda talep ayağının ikinci çeyrete de güçlü olduğunu gösteriyor. Enflasyonla çok da mücadele görünmüyor bu verilerden."