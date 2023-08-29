Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Masada hangi konu başlıkları var?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Fatih Kacır ve Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı.
HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?
Toplantıda, Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak ve OVP’de yer alacak öncelikli yapısal reformların değerlendirilmesi yapılacak. Toplantıda ayrıca; altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve enerjide yol haritası başlıkları da görüşülecek.
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