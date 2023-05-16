Ekonomi yazarından ‘ödemeler dengesi’ uyarısı: ‘Önlemek pek mümkün olmayacak’

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:07

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:07

Ekonomim yazarı İsmet Özkul, Türkiye’nin seçim sürecinden sonra en acil gündeminin ödemeler dengesi olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinde her şeyin şu ana kadar seçime endeksli yürütüldüğünü ve artık bu ‘öteleme manevralarının’ kaldırılabilecek düzeyde olmadığını yazan Özkul, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim sonrasının en acil ekonomi gündemi ödemeler dengesi olmak durumunda. Çünkü ekonominin çarklarını döndürmek ancak yüksek cari açıkla mümkün olurken, Merkez Bankası’nın gerçek döviz likiditesi eksi 40 milyar dolara yaklaşıyor. Öte yanda da kısa vadede ödenmesi veya çevrilmesi gereken 150 milyar dolar dış borç var.

“DIŞ KAYNAK GİRİŞİ SAĞLANMAZSA…”

Kısa sürede uzun vadeli yaklaşımla gelecek dış kaynak girişi sağlanamazsa ekonominin ödemeler dengesi krizi ve ekonomik krize sürüklenmesini önlemek pek mümkün olmayacak. Kurlarda, faizlerde, enflasyonda, işsizlikte tırmanış, piyasalarda aşırı oynaklık potansiyel riskler olarak önümüzde duruyor.

Son açıklanan ödemeler dengesi verileri de mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.”