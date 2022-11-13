Ekonomide bu hafta nasıl geçti? (13 Kasım 2022)

13 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Küresel piyasalar ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri, kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşler ve iflas haberinin etkisiyle hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte bu hafta nasıl geçmiş gelin birlikte göz atalım...



ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA

ABD'de enflasyon Ekim ayında soğuma sinyalleri verdi. Manşet yıllık enflasyon yüzde 7.7 ile yüzde 7.9'luk beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon göstergeleri de eylül ayına göre geriledi. Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD’de beklentilerin altında gelen ekim ayı tüketici enflasyonu verisi dolarda düşüş getirirken, Avrupa Komisyonu’nun Sonbahar 2022 ekonomik tahminlerini açıkladığı cuma günü euro/dolar paritesi tekrar 1,03 düzeylerine yaklaştı. Dolar endeksi gün içinde 107,3 düzeylerine kadar çekilirken, euro/dolar paritesi ise TSİ 21:00 itibariyle 1,0340 düzeyine kadar yükseldi.

CARİ AÇIK EYLÜL'DE BEKLENTİYİ AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge eylülde 2.97 milyar dolar açık verdi. Eylül açığında bir yıl öncesine göre neredeyse 7 milyar dolar artan 8.1 milyar dolarlık dış ticaret açığı etkili oldu. Revizyon gören seyahat gelirleri 4.56 milyar dolar ile açığın genişlemesini sınırladı.

FTX İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

Kripto para platformu FTX, ABD'de iflas başvurusu yaptı. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu.



