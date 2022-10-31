Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Küresel piyasalar ABD'de teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış dalgasının etkisiyle hareketli bir haftayı geride bıraktı. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararı ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın mesajlarını da yakından izledi.

Yurt içinde ise makro ekonomi gündemi öne çıktı.

AMB'DEN BİR AGRESİF FAİZ ARTIŞIN DAHA

Avrupa Merkez Bankası (AMB) resesyon endişelerina rağmen rekor yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına 2. ayda da devam etti. Banka 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Başkan Lagarde ekonominin son çeyrekte muhtemelen daha da yavaşlayacağı uyarısı yaptı.

BİR GÜNDE SERVETİ ERİYEN ZENGİNLER

Teknoloji şirketlerinin oldukça karamsar beklentileri ve Meta'daki Metaverse riski teknoloji patronlarının servetlerini bir günde eritti

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 268 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında ihracatta yüzde 9,2 gerçekleşen artış ithalatta yüzde 38,1 oldu. Böylece eylül ayında dış ticaret açığındaki artış önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268 oldu. Açıklanan bu resmi veriler bile AKP'nin yeni ekonomi politikasının çöktüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye yükseltti. TCMB'nin bir önceki raporda yıl sonu beklentisi yüzde 60.4 olmuştu.