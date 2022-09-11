Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

11 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Geride bırakılan haftada küresel gündemin en önemli maddesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi oldu.

ENFLASYON ZİRVEYİ YENİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler tüketici enflasyonunun yüzde 80'i aştığını gösterdi. Böylelikle tüketici enflasyonunda 1998 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici enflasyonu ise yıllık olarak yüzde 143,75 oldu.

AB İLE RUSYA ARASINDA ENERJİ DÜELLOSU

Rusya Devlet Başkanı Putin Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, tavan fiyat için "Fiyat artışlarına yol açacak bir saçmalık. Amerikalıların baskıları yüzünden yaptırım uyguladılar. Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz, mantıklı düşünsünler” ifadelerini kullanırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğalgaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor" şeklinde konuştu.

"ENFLASYONDA HEDEFE ULAŞANA KADAR TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

Fed Başkanı Jerome Powell, izledikleri stratejiyi sürdüreceklerini ve enlasyonu kontrol altına almak için tereddüt etmeden aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN TARİHİ FAİZ ARTIŞI

Avrupa Merkez Bankası (AMB) küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Banka tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışı kararı aldı. Tarihi faiz artışı kararı alan AMB önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyali verdi. Kararın ardından basın mensuplarının önüne çıkan AMB Başkanı Christine Lagarde kararın oybirliğiyle alındığını; büyümeye yönelik risklerin aşağı, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI ERTELEDİ



BoE’den yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere’de 12 gün boyunca yas tutulacak olması nedeniyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 eylülden 22 eylüle ertelendiği bildirildi. Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak" denildi.





