Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

25 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Küresel piyasalara merkez bankalarının faiz kararlarının damga vurduğu haftada Fed üçüncü kez faizi 75 baz puan artırırken, İngiltere'de faizler son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

FED'DEN 3. KEZ 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırırken, faiz artışlarının devam edeceğini öngördü. Fed faiz kararıyla birlikte ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı. Enflasyon ve işsizlik beklentileri yukarı yönlü güncellenirken, bu yılın büyüme beklentisinde aşağı yönlü sert bir revizyon yapıldı.

TCMB FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos toplantısının ardından Eylül toplantısında da faizi indirme kararı aldı. Banka, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.

TCMB karar metninde “finansal koşulların destekleyici olmasının önemine” vurgu yaptı.

PPK’nın bugünkü karara ilişkin açıklamasında, “Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir” denildi.

İLK KEZ YENE MÜDAHALE

Japonya ABD ile ayrışan para politikası nedeniyle bu yıl yüzde 20 değer kaybeden yenin 1998 Asya krizinden bu yana ilk kez 145 seviyesini geçmesinin ardından Döviz piyasasına müdahale etti.

RUS ÖDEME SİSTEMİ MİR'İ ASKIYA ALINDI

İş Bankası ABD'den gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı.

ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından Denizbank da Mir kullanmayı durdurdu.

DOLAR ENDEKSİNDE 20 YIL SONRA BİR İLK

Dolar endeksi, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle 20 yıl sonra tekrar 112 seviyesinin üzerini gördü.

BORSA ZİRVESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Borsada yaşanan son gelişmeler ve regülatörlerle bazı aracı kurumlar arasında yapılan toplantı Sabah Raporu programında masaya yatırıldı.