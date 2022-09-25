Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Bu hafta küresel piyasaların en önemli maddesi merkez bankalarının faiz artışları oldu. Dünya genelinde faiz artışlarına gidilen haftada yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve İstanbul Borsası'ndaki hızlı değişimi izlendi.
Küresel piyasalara merkez bankalarının faiz kararlarının damga vurduğu haftada Fed üçüncü kez faizi 75 baz puan artırırken, İngiltere'de faizler son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
FED'DEN 3. KEZ 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırırken, faiz artışlarının devam edeceğini öngördü. Fed faiz kararıyla birlikte ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı. Enflasyon ve işsizlik beklentileri yukarı yönlü güncellenirken, bu yılın büyüme beklentisinde aşağı yönlü sert bir revizyon yapıldı.
TCMB FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos toplantısının ardından Eylül toplantısında da faizi indirme kararı aldı. Banka, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.
TCMB karar metninde “finansal koşulların destekleyici olmasının önemine” vurgu yaptı.
PPK’nın bugünkü karara ilişkin açıklamasında, “Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir” denildi.
İLK KEZ YENE MÜDAHALE
Japonya ABD ile ayrışan para politikası nedeniyle bu yıl yüzde 20 değer kaybeden yenin 1998 Asya krizinden bu yana ilk kez 145 seviyesini geçmesinin ardından Döviz piyasasına müdahale etti.
RUS ÖDEME SİSTEMİ MİR'İ ASKIYA ALINDI
İş Bankası ABD'den gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı.
ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından Denizbank da Mir kullanmayı durdurdu.
DOLAR ENDEKSİNDE 20 YIL SONRA BİR İLK
Dolar endeksi, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle 20 yıl sonra tekrar 112 seviyesinin üzerini gördü.
BORSA ZİRVESİNDE ÖNE ÇIKANLAR
Borsada yaşanan son gelişmeler ve regülatörlerle bazı aracı kurumlar arasında yapılan toplantı Sabah Raporu programında masaya yatırıldı.
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