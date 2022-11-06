Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

06 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Enflasyonda yükseliş ivmesi devam etti.

ENAG'a göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları aylık yüzde 3.54, yıllık yüzde 85.51 arttı.

FED'DEN 4. KEZ 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ

ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 75 baz puan artırdı.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM EKİM'DE TAHMİNLERİ AŞTI

ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi. Ücretler de söz konusu dönemde güçlü biçimde yükseldi.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ YEDİNCİ AYA TAŞIDI



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, eylülde 136.3 olan dünya gıda fiyatları endeksi ekim ayında 135,9'a düştü. Türkiye'de ise gıda fiyatları 2 yıldır artmaya devam ediyor.

