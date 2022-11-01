Ekonomist Uğur Gürses: 'Enflasyon yangınında mevcut kâğıt paralar yetmiyor'
Yüksek enflasyonla Türk Lirası'nın değeri düşerken Ekonomist Uğur Gürses sosyal medya hesabından, "500 ve 1000'likler kaçınılmaz" diyerek paylaşımda bulundu.
Türkiye'de kâğıt banknotlar arasında en yüksek değere sahip 200 Türk Lirası 2009 1 Ocak tarihinde çıktı. Bu tarihte 1.52 TL'ye karşılık gelen dolar kuru neticesinde 131 dolara tekabül eden banknotun bu günkü dolar karşılığı ise 10.74 dolara tekabül ediyor.
Her ne kadar dijitalleşme hızla yayılsa da ülkede nakit para kullanımı hâlâ çok yaygın. 200 TL'lik banknot adedi geçen yılın mart ayında 332 milyon 350 bin seviyesindeydi. Ancak enflasyonla birlikte satın alma gücü hızla gerilerken 200 TL'lik banknotların sayısı da hızla arttı.
500 İLA 1000 LİRALIK KAĞIT PARALAR ÇIKACAK MI?
Ekonomist Uğur Gürses de konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Enflasyon yangınında mevcut kağıt paralar yetmiyor; en büyük kupür kağıt para talebi artıyor. Giderek bu da yetersiz kalacak. 500 ve 1000'likler kaçınılmaz" diyerek bir paylaşımda bulundu.
Enflasyon yangınında mevcut kağıt paralar yetmiyor; en büyük kupür kağıt para talebi artıyor. Giderek bu da yetersiz kalacak. 500 ve 1000'likler kaçınılmaz. pic.twitter.com/NmtJWg6QpA— Uğur Gürses (@ugurses) November 1, 2022
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