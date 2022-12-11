Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Yurt içinde enflasyon ve asgari ücret gelişmeleri takip edilirken yurt dışı piyasalar ise ABD verisine odaklıydı.
Yurt içi piyasalarda en önemli gündem maddeleri enflasyon verileri, asgari ücret görüşmeleri oldu.
ENFLASYONDA BAZ ETKİSİ
Kasımda yıllık enflasyon 1,5 yılın ardından baz etkisi ile ilk kez yavaşladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasımda yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Aylık olarak artış yüzde 2,88 düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle aylıkta artış serisi 47. aya yükseldi. Kasım ayında enerji grubunun etkisiyle üretici enflasyonunda ise çok daha hızlı bir toparlanma izlendi. Ekimde aylık yüzde 7,83 olan üretici enflasyonu kasımda yüzde 0,74 olarak kaydedildi.
ASGARİ ÜCRET MARATONUNDA İLK GÖRÜŞME
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan asgari ücret çalışmasına göre, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL, işverenlerin asgari ücret beklentisi de 7 bin TL oldu.
BOĞAZLAR'IN GİRİŞİNDE PETROL TANKERLERİ TRAFİĞİ
Batılı ülkelerin Rusya'nın petrol ihracına getirdiği yeni kısıtlamaların ardından Boğazlar'dan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı arttı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Boğaz girişinde bekleyen Kazak petrolü taşıyan gemilerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlara dahil olmadığı konusuna açıklık getirdiklerini söyledi.
ABD'DE ÜRETİCİ FİYATLARI KASIM'DA TAHMİNLERİ AŞTI
ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Kasım ayında tahminleri aştı. Bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini verdi.
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