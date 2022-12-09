Son Dakika: Veli Ağbaba CHP'nin asgari ücret talebini açıkladı

09 Aralık 2022 Cuma, 12:28

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamla ilgili açıklamaları takip ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün saat 12:00'de Genel Merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısında partimizin asgari ücret teklifini açıklayacağız" demişti. Ağbaba, CHP'nin Asgari Ücret Teklifi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'li Ağbaba, partisinin asgari ücret teklifini 10 bin 128 TL olarak açıkladı. Ağbaba, "En düşük memur maaşı hesaplanırken asgari ücret göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

CHP’nin yanı sıra diğer siyasi partiler de asgari ücret taleplerini kamuoyuna açıklamıştı. HDP’nin asgari ücret önerisi 12 bin 500 lira olarak açıklanırken İYİ Parti ise asgari ücretin 9 bin 600 TL olması gerektiğini belirtmişti.

Ağbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜİK verilerine göre gıda artışlarına bakın; taze süt fiyatlarındaki yıllık artık yüzde 162, pirinçte yüzde 144, patateste yüzde 131, peynirde yüzde 129, sebze fiyatlarında yüzde 106, dana etinde yüzde 89, ekmekte yüzde 85. Bu TÜİK rakamlarına göre düzenlenmiş bir tablo. Her zamanki gibi yeni bir düşman yarattılar. Kim o? Üç harfliler. Bu üç harflilerin anası da babası da AKP’dir, bu üç harfliler AKP’nin çocuğudur. Kurucuları çoğu senin eski bakanın, milletvekilin, partilin şimdi gıda fiyatlarının artışındaki sorumlu olarak kim gösteriyorlar üç harflileri. Doğru, enflasyonun artmasının sebebi üç harfliler ama üç harflinin ismini ben size söyleyeyim; AKP.

Hangi vicdan sahibi iktidar, işçisine, emekçisine büyümeden pay vermez? Asgari ücret adı üstünde minimum ücrettir ve maalesef Türkiye’de olağan ücret olmuş durumdadır. Asgari ücret açlık ve yoksulluk ücreti değildir. İktidar asgari ücreti bir lütuf olarak sunamaz. Diyorlar ki; ‘Açlık sınırı araştırması bilimsel değil.’ Sen bir araştırma yapmışsın ankette işçinin beklentisi 7.636 TL, işverenin beklentisi 7.050 TL, sen hangi bilimsel veriye göre yaptın bunu? Hangi işçiye sordun, saraydakilere mi sordun, AKP Gençlik Kolları’na mı sordun? Ya da bakanlıkta çift maaş verdiğin danışmanlara mı sordun?

“2023 YILI ASGARİ ÜCRET TEKLİFİMİZ EN AZ 10.128 TL OLMALIDIR”

2022 yılında başında 4235 lira olan asgari ücret temmuz ayında 5500 TL oldu, temmuzda enflasyon 6 aylık yüzde 42,5. Yapılan zam yüzde 29,32, arada verilmeyen fark yüzde 13. Yine temmuzdan kasıma 5 aylık enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 14, 13 artı 14 yüzde 27 yapar. Öncelikle 5.500 TL’nin üzerine yüzde 27 verilerek bu kayıp telafi edilmelidir. Bu da 6.985 TL yapar. Yıl sonu Merkez Bankası enflasyon hedefi kaç yüzde 68. Yüzde 68’den yüzde 27’yi düşelim, bir de yüzde 3,9 büyüme de var. Eder yüzde 45. Hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlinin kaybı hem de yıl sonunda enflasyon beklentisiyle son çeyrek büyüme dikkate alındığında partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10.128 TL olmalıdır.

“EN AZ YÜZDE 10’A YÜKSELTİLMELİDİR”

Ayrıca vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli, ücretlilerin ağır vergi yükü altında ezilmemelidir. İşverenlerimiz de bu süreç içinde desteklenmeli işverenlere verilen yüzde 5’lik SGK prim desteği en az yüzde 10’a yükseltilmelidir ve asgari ücretliye yansıtılmalıdır.

TÜİK tarafından yıllık enflasyon verileri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon artışı yüzde 18 olacaktır. Bu ne demektir? Bunca fiyat artışlarına, her gün gelen zamlara rağmen milyonlarca memuru, emekliye sadece yüzde 18 zam verilmesi demektir. Emekli ve memuru bir kez daha açlığa terk etmek demektir.

EYT AÇIKLAMASI

Türkiye’de hükümet 20 yılın sonunda oyları görünce çözmedikleri ya da kendi yarattıkları birçok sorunu çözmeye çalışıyor. Bunların başında Genel Başkanımızın ifade ettiği sözleşmeli memurlar…Bir sorun çözülüyor bir sorun yaratılıyor maalesef. Yeni mağduriyetler var. Çalışanlar arasında iş barışı ve huzur bozuldu. Binlerce sözleşmeli personel kadro kapsamı dışında tutuldu, askeri personel, Meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri kadro kapsamı dışında tutuldu.

Sevgili EYT’liler kalkın ayağa, hükümetin sizin ayağa kalkmanız sonucunda bu noktaya geldi, eğer siz ayağa kalkmazsanız yeniden bir yaş şartı getirmeyi hedeflemekteler. Yaş şartı, 48-50, 50-52 tartışılıyor. Adı üzerinde vicdansızlar emeklilikte yaşa takılanlar, yeni yaş şartı getirince ne olacak? Böyle bir vicdansızlık olmaz. EYT’lilerin hayalleriyle alay etmeyin."