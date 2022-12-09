CHP’li Beko Meclis’te uyardı: Asgari ücret 12 bin TL olmalı!

09 Aralık 2022 Cuma, 12:22

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde ‘emeklilikte yaşa takılanlar, işsiz gençler, taşeron işçiler, engelliler ve asgari ücreti’ gündeme getirerek AKP hükümetini eleştirdi. Meclis kürsüsünden Bakan’a seslenen Kani Beko, “Sabah 5 kişilik bir aile beni aradı; küçük bir notu var. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Sabah, öğlen, akşam simit yiyoruz. Simidin tanesi 5 lira, 3 öğün simit yediğimizde verdiğimiz para 75 lira, 30 günle bunu hesaplarsak 2.250 lira. Bu kuru bir hesap, bunun içerisinde ne peynir var ne zeytin var ne reçel ne de çay var. Bunları da sofraya katacak olursak genel bir hesapla 5 bin liralık bir masraf yapmamız gerekiyor. Evet, Sayın Bakan, asgari ücret 5 bin lira, bu mektubun cevabını bu aileye siz verirsiniz” diye konuştu.

“4 KİŞİLİK AİLENİN YOKSULLUK SINIRI 25 BİN LİRA!”

CHP’li Beko, ülkenin siyasal tarihinin savaş dönemleri dışında ekonomik olarak en kötü dönemlerinden birini yaşadığını dile getirerek, “İşçinin, emekçinin hakkının bu kadar sömürüldüğü başka bir dönem maalesef yaşanmamıştır. Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin lirayı geçmiştir, yoksulluk sınırı 25 bin lirayı maalesef geçmiştir ama asgari ücret bugün 5.500 lirayla sefalet ücretine dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyor ama bugün başını yastığa koyan milyonlarca çocuğumuzun aç yattığının farkında mı? Ülkemizde 10 milyonun üzerinde işçi asgari ücretle geçiniyor ve asgari ücret açlık sınırının altında maalesef kalmış durumdadır. Enflasyon fırladı, kredi faizleri yüzde 40'lara yükseldi. Eskiden bir işçi kıdem tazminatıyla bir ev alıyordu ama sizin sayenizde işçiler kıdem tazminatıyla bir balkon bile alamıyorlar. Türkiye, Dünya Sefalet Endeksi'nin 156 ülke içerisinde en kötü 20 ülkesi arasında maalesef yer aldı. AKP'nin iktidara geldiği yılda asgari ücretle 6,96 adet çeyrek altın alınırken bugün 3,16 adet çeyrek altın alınabilmektedir. Bu durumda, asgari ücretin bugünkü değerle 12.103 lira olması gerekmektedir’’ dedi.

“EYT’LİLER HAKLARINI TALEP EDİYOR”

TBMM Genel Kurulunda EYT’lilerin sorunlarını, asgari ücret konusunu, zamları ve yaşanan ekonomik sıkıntıları dile getiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Doğalgaza bir yılda yüzde 164 zam yapıldı. Yurttaşlar doğalgaz ücretini ödeyemedikleri için kışın yakınlarıyla birlikte aynı evi paylaşıyorlar. Bu nedenle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geldiğinde, asgari ücretin en az 10 bin lira olması gerektiğinin tartışmasını yapmaları gerekir. Ayrıca da asgari ücretlilere Şeker Bayramında, Kurban Bayramında bir ikramiye kesinlikle verilmelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar 8-9 Eylül 1999 tarihinden itibaren gasp edilmiştir. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, gasbedilen haklarını talep etmektedirler’’ ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONU DÜŞÜK GÖSTEREREK HAKLARI GASPEDİYORSUNUZ!”

Bakanın ‘İşveren kıdem tazminatı ödemekte zorlanacak’ sözlerini eleştirerek sözlerini sürdüren CHP’li Beko, “Kıdem tazminatı, işçilerin 13'üncü maaşıdır; çalışırken işveren tarafından tasarruf edilen kıdem tazminatı, ayrıldıktan sonra kendilerine iade edilmektedir. Bu hakkı kesinlikle işçilerin ellerinden alamazsınız. Emeklilikte yaşa takılanlara hakkı olan bir maaş bağlanacaksa bu tutar asgari ücretin kesinlikle altında olmamalıdır; bu, EYT'lilerin anayasal hakkıdır. Unutmayalım ki doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkemizin her yerinde emekçilerin alın teri vardır. Sayın Bakan, TÜİK'e baskı yaparak, enflasyonu düşük göstererek ocak ayında milyonlarca emeklinin, işçinin, kamu çalışanının, dulların ve yetimlerin haklarını neden gasp ediyorsunuz? Verdiğiniz 3.500 lira ücretle emeklileri yaşarken öldürüyorsunuz. Emeklilerin insanca yaşamları için en az asgari ücret tutarında bir maaş vermelisiniz. Anayasa'nın 90'ıncı maddesi ‘Emekliler sendika kurabilir’ demesine rağmen, kurulan emeklilerin sendikalarını dava açıp kapatıyorsunuz” açıklamasında bulundu.

“YAPTIĞINIZ DEVLET ELİYLE BİR SOYGUNDUR!”

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin samimiyetle kaldırılması çağırısı da yapan CHP’li Beko, şunları söyledi: “Sayın Bakan, Komisyonda sendikal örgütlenmenin çok düşük olduğunu ifade etmiştiniz, bu konuda gerçekten samimiyseniz, gelin, 12 Eylül 1980 faşist darbe yasalarını kaldıralım, sendikal hak ve özgürlüklerin önünü hep birlikte açalım. İşsizlik Fonu'nda 150 milyar lira olması gerekmektedir. İşsiz kalan işçilere sadece yüzde 10'unu verdiniz, yüzde 90'ını amacı dışında kullandınız, yetmedi Varlık Fonuna aktardınız. Fonu da saraya teslim ettiniz, kediye ciğer teslim ettiğinizin farkında mısınız? Rıza Sarraf'tan Sosyal Güvenlik Kurumunun 1 milyon 650 bin lira borcunu almadınız. El koyduğunuz parasını faiziyle birlikte geri verdiniz. Rıza Sarraf'ın yurt dışına kaçışına göz yumdunuz. Sizin bu yaptığınız devlet eliyle bir soygun!”

“KADRO BEKLEYENLERİ ARTIK GÖRÜN!”

Bütçe görüşmelerinde, kadro bekleyenleri umutlandıracak ve bilgilendirecek cevaplar da arayan İzmir Milletvekili Kani Beko, “Ülkemizde 10 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Başta istihdam olmak üzere, eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal yaşam, hayatın her alanında engellilerin sorunları var, hiçbirini çözmediniz; kamuda 60 bin engelli istihdam açığı var, Anayasa'nın 61'inci maddesi kamuda yüzde 4 oranında engelli çalıştırılır; zorunlu olmasına rağmen 2022 yılında 1 engelli arkadaşımıza istihdam açmadınız diyerek kamuda, belediyede, özel idarede yıllarca çalışan taşeron işçilerin ellerinden almış olduğunuz kadroları artık geri verin‘’ ifadelerini kullandı.