Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

25 Aralık 2022 Pazar, 07:00

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla 8 bin 506.8 TL oldu. Açıklamayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, gerekmesi halinde 2023'te de ara bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Masada işçi kesimi yer almadı.

Daha önce Türk-İş resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamış, bu rakamın altında bir ücret belirlenirse masada olmayacaklarını söylemişti.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmeyerek yüzde 9'da tuttu. Metinde "Mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskler dikkate alınarak yeterli düzeyde olduğu değerlendirildi" ifadesine yer verildi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI MTV'DE YARIYA İNDİRİLDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü.

KKM'DE BİR YIL GERİDE KALDI

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı (KKM) uygulamasında bir yıl geride kaldı. Bu süreçte uygulamanın finansal sistem üzerinde radikal etkileri oldu.



