Asgari ücretteki artışın ardından milyonlarca memur ve emekli ocak ayını bekliyor
Ekonomik kriz nedeniyle yaşanan alım gücü kaybının altı aylık yaklaşık yüzde 15 enflasyon farkıyla karşılanamayacağını belirten emekçi örgütlerinin temsilcilerinin gözü hükümette.
Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ile emeklinin gözü hükümette. Toplusözleşme ve enflasyon farkı ile kayıplarının karşılanamayacağını belirten memur ve emekliler ek zam isterken işçi ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarında enflasyonun dışında artış talep ediyor.
NEBATİ ‘SOĞUK’
Memurların ücret zammı toplusözleşmeye göre yapılıyor. Buna göre 2023 için memur ile memur emeklilerine yüzde 8+6 zam yapılacak. Bunun dışında bu yılın ikinci altı ayı için belirlenen yüzde 7 zammı geçen enflasyon farkı da memur ile memur emeklilerine ödenecek.
Temmuz-kasım döneminde beş aylık enflasyon yüzde 14.05 olmuştu. Ancak kesin rakam 3 Ocak’ta aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Enflasyonun düşük kalması nedeniyle memur ile memur emeklileri geçen yılbaşında olduğu gibi ek zam istiyor. Toplusözleşme masasında yetkili konfederasyon olan Memur-Sen de “2023 ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır” dedi.
Türkiye Kamu-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek ek zam talebini dile getirdi. Alınan bilgiye göre Bakan Bilgin konunun henüz gündeme gelmediğini ancak konuşulacağını belirtmekle yetindi. Buna karşın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken “ek zamdan” hiç söz etmemesi dikkat çekti.
ENFLASYON DIŞI ZAM
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ücret zamları da altı aylık gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Bu emekliler de enflasyon dışında bir zam talep ediyor. Ayrıca şu anda en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira. İktidarın seçim öncesinde en düşük emekli maaşını artırması bekleniyor.
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