Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 07:00

Geçtiğimiz hafta pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 11 il ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. Afed bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.



Türkiye depremin acısını yaşamaya devam ederken bu hafta yurt içinde borsada yaşanan kayıpların telafisi amacıyla alınan yeni tedbirler konuşuldu. Yurt dışı piyasalarda ise gerileme serisi devam eden ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesinin ardından şahin açıklamalar dikkat çekti.



BORSADA YENİ TEDBİRLER

Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada bir dizi yeni tedbirin alındığını belirtti.

VARLIK FONU BORSAYI FON MEKANİZMASIYLA DESTEKLEYECEK

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) borsayı fon mekanizmasıyla destekleyeceği belirtildi.

HISSE GERİ ALIM ADIMLARI DEVAM EDİYOR

Depremin 3. gününde kapatılan Borsa İstanbul'da yaşanan kayıpların telafisi amacıyla hisse geri alımı yapan şirketler üzerinden yeni endeks hesaplanmasını da içeren yeni tedbirler getirilmişti. Hisse geri alımında getirilen kolaylıklar sonrasında şirketler hisse geri alımı programları açıklamaya devam ediyor...

ABD ENFLASYONUNDA GERİLEME SERİSİ SÜRDÜ

Küresel piyasalar için kritik önemdeki ABD Ocak ayı enflasyon verileri yayımlandı. Aylık enflasyon ekonomist beklentilerine paralel gelirken yıllık enflasyon yüzde 6,4 ile beklentileri aştı. Buna karşın ABD'de yıllık enflasyondaki gerileme serisi 7. aya girdi.