Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Türkiye depremin acısını yaşamaya devam ederken bu hafta yurt içinde borsada yaşanan kayıpların telafisi amacıyla alınan yeni tedbirler konuşuldu. Yurt dışı piyasalarda ise gerileme serisi devam eden ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesinin ardından şahin açıklamalar dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 11 il ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. Afed bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.
Türkiye depremin acısını yaşamaya devam ederken bu hafta yurt içinde borsada yaşanan kayıpların telafisi amacıyla alınan yeni tedbirler konuşuldu. Yurt dışı piyasalarda ise gerileme serisi devam eden ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesinin ardından şahin açıklamalar dikkat çekti.
BORSADA YENİ TEDBİRLER
Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada bir dizi yeni tedbirin alındığını belirtti.
VARLIK FONU BORSAYI FON MEKANİZMASIYLA DESTEKLEYECEK
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) borsayı fon mekanizmasıyla destekleyeceği belirtildi.
HISSE GERİ ALIM ADIMLARI DEVAM EDİYOR
Depremin 3. gününde kapatılan Borsa İstanbul'da yaşanan kayıpların telafisi amacıyla hisse geri alımı yapan şirketler üzerinden yeni endeks hesaplanmasını da içeren yeni tedbirler getirilmişti. Hisse geri alımında getirilen kolaylıklar sonrasında şirketler hisse geri alımı programları açıklamaya devam ediyor...
ABD ENFLASYONUNDA GERİLEME SERİSİ SÜRDÜ
Küresel piyasalar için kritik önemdeki ABD Ocak ayı enflasyon verileri yayımlandı. Aylık enflasyon ekonomist beklentilerine paralel gelirken yıllık enflasyon yüzde 6,4 ile beklentileri aştı. Buna karşın ABD'de yıllık enflasyondaki gerileme serisi 7. aya girdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı var'
- AKP'den 'seçim' tartışmalarına ilişkin yeni açıklama
- Seçimler ertelenecek mi? AKP ve MHP'den kulis bilgisi...
- İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı
- İmamoğlu: Bu hayat meselesi
- Altılı masanın olağanüstü toplantısı sona erdi
- 'Lise anılarını Silivri’de yad edecekler'
- 'Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'
- İfadesi ortaya çıktı
- TBB'den Diyanet'i kızdıracak açıklama