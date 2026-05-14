Son Dakika... Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Tepebaşı Belediyesi binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı ekipler arama başlattı.

İHA'nın aktardığına göre belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğünde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği ve 20’ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi.

60 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi Kaçakçılığı-Denetim Daire Başkanlığı, bilirkişi, Mülkiye Başmüfettişliği ve emniyet raporları ile HTS-baz analiz raporları; ihbarcı, müşteki ve tanık ifadeleri, banka kayıtları, kripto varlık hesapları ve belediye evraklarına göre "bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapıldığı" iddiasına yer verilen açıklamada, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları düzenlendiği, hizmet karşılığı olmayan ve karşılığından fazla fatura düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edilerek zimmet suçunun işlendiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca el konulduğu, haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheliye ilişkin gözaltı, ikamet ve işyerlerinde arama ve elkoyma talimatı verildiği duyuruldu.