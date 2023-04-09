Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 07:00

OPEC+ Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gitme kararı aldı. Temmuz ayında Rusya'nın mevcut kesintisini genişletmesiyle petrol piyasasında 1,6 milyon varillik kesinti söz konusu olacak.

ENFLASYON MARTTA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Mart ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Üretici fiyatları tarafındaki gerilemenin etkisiyle üretici-tüketici enflasyonu arasındaki makas da iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

MEVDUATTA YÜZDE 60'LIK TL PAYINI TUTTURAMAYAN BANKAYA İLAVE ZORUNLU KARŞILIK

TL'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 60'ın altında olan bankalara ilave 5 puan yabancı para zorunlu karşılık uygulanacak.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam mart ayında 236 binle 239 binlik beklentinin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

TESLA MODEL Y'YI TÜRKIYE'DE ÖN SATIŞA SUNDU

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın elektrikli otomobil markası Tesla, Türkiye'de çevrim içi Tasarım Stüdyosu ve İstanbul'da bir pop-up mağaza açtı. Model Y aracının tanıtımı dün akşam yapıldı. Gecede Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer Türkiye'de satışa sunulacak modelleri ve detayları açıkladı.