Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 07:00

Geride bırakılan hafta küresel piyasalar için ABD borç limiti krizi ve faizler konusunda gelişmelere sahne olurken, yurt içinde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, ilik çeyrek büyümesi ve kur korumalı mevduatlarda önden ödemeli pirimin kaldırılması gelişmeleri öne çıktı.

İşte ekonomide geçen hafta...

"ENFLASYONDAN KAYNAKLANAN SIKINTILARI GİDERMEK EN ÖNCELİKLİ BAŞLIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, balkon konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır" dedi.

KKM'DE ÖNDEN ÖDEMELİ PRİM KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

"BORÇ LİMİTİ" TASARISI SENATO'DAN GEÇTİ

ABD Senatosu, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan ve Temsilciler Meclisi'nde 117'ye karşı 314 oyla kabul edilen Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı için ABD Senatosu'nda da oylama yapıldı.

TCMB REZERVLERI ERIDI! SEÇIM ÖNCESI KAYIP 32 MILYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 3.1 milyar dolar azalarak 98.4 milyar dolara geriledi. Net rezervler -4.4 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise -60.5 milyar dolara geriledi. Bankanın seçim öncesindeki beş aylık rezerv kaybı 32 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turu arasında toplam rezervlerde ise 6.6 milyar dolarlık düşüş yaşandı.



BİRİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 4 BÜYÜDÜ

Deprem ve seçim öncesi kamu yatırımlarının artması ve enflasyon ortamında tüketicilerin taleplerini öne çekmesinin etkisiyle ilk çeyrekte büyüme yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İlk çeyrekte ihracattaki daralma dikkat çekerken, sektörel olarak bakıldığında tarım ve sanayideki gerileme de öne çıktı. İnşaat sektörü ise yüzde 5,1'lik büyüme ile 5 yılın en iyi performansını sergiledi.







