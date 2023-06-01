TCMB rezervleri eridi! Seçim öncesi kayıp 32 milyar doları aştı
Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 3.1 milyar dolar azalarak 98.4 milyar dolara geriledi. Net rezervler -4.4 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise -60.5 milyar dolara geriledi. Bankanın seçim öncesindeki beş aylık rezerv kaybı 32 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turu arasında toplam rezervlerde ise 6.6 milyar dolarlık düşüş yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı.
Brüt rezerv, 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar düşüşle 98,5 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Temmuz 2022 sonrasındaki en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.
Brüt rezervde 1 Ocak ile 26 Mayıs arasındaki dönemde toplam düşüş 30,3 milyar dolara ulaştı.
Net rezerv 26 Mayıs haftasında 4,4 milyar dolar düşüşle -4,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam tarihin en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
1 Ocak ile 26 Mayıs arasındaki dönemde net rezervdeki toplam düşüş 32,1 milyar dolara ulaştı.
Swap hariç net rezerv de geçen hafta 0,2 milyar dolarlık düşüşle -60,5 milyar dolar oldu.
Yılbaşında 50,9 milyar dolar olan TCMB’nin brüt altın rezervi, 26 Mayıs itibarıyla 41,9 milyar dolara geriledi.
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