Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 25.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 07:00

Merkez Bankası'nın Mart 2021'den sonra ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarmasıyla döviz kurundan art arda rekorlar geldi.

27 AY SONRA FAİZ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Haziran Perşembe günü ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti. Politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Yapılan faiz artışı piyasa beklentilerin altında kalırken, TCMB metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yaptı.

ŞİMŞEK'TEN SERBEST KAMBİYO VURGUSU: DOLAR/TL'DE REKOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Şimşek’in serbest kambiyo rejimi açıklamaları sonrası dolar/TL'de yeni rekor kaydedildi.

ERKAN BANKACILARLA BULUŞTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 TL OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ücretin tarafların uzlaşısıyla belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

POWELL'DAN ŞAHİN MESAJLAR

Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz artışı gerektiğini vurguladı.