Mehmet Şimşek'ten faiz açıklaması: 'Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 ay sonra faizi artırmasının ardından Dolar/TL 'de yükseliş ivmesi devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklamalar geldi.
Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadesini kullandı.
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