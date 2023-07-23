Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Piyasalarda dikkatler TCMB’nin faiz kararı ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmaya çevrilirken küresel piyasalarda ise, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 07:00
Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
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TCMB, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artışla 1,5 milyar TL'ye çıkardı.

KKM’YE YÜZDE 15 ZORUNLU KARŞILIK GELDİ

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI: BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'la ikinci toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 puan artışla 15'ten yüzde 17.50'ye yükseltti. Faiz artışı beklentilerin altında kaldı.

TÜRKİYE İLE BAE ARASINDA 50,7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda 13 belgenin imzalandığı, anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu duyuruldu.

RUSYA: TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI SONA ERDİ

Karadeniz Tahıl Koridoru'nda kayıtlı son gemi olan TQ Samsun Odessa limanını kargosuyla terk ederken Rusya tarafından anlaşmanın sona erdiği açıklaması geldi. Kremlin şartları karşılanana dek anlaşmaya dönmeyeceğini açıkladı.

ŞIMŞEK: KAMU HARCAMALARINI ‘RASYONELLEŞTIRECEĞİZ’

Bugün Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, ‘deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği’ belirtilerek, ‘tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı’ kaydedildi.

Genelge yaşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcamanın azaltılmasını hedefliyor.

Şimşek de Twitter hesabından belgeye dair bir haberi alıntılayarak “Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diye yazdı.



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