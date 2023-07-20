Yurttaştan faiz kararına sert tepki: ‘Sadece bankaları zengin ediyorlar’

Abone Ol google-news

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltti. Kararın ardından Kapalıçarşı’ya gelen yurttaş Cumhuriyet TV’ye konuşarak yükselen döviz kuruna isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2023 Perşembe, 17:39

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.  Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

Döviz kurundaki yükselişten olumsuz etkilenen yurttaş Kaplıçarşı’da gördüğü tabloyu Cumhuriyet TV’ye anlattı. 

Yurttaş ekonomi ekonomi gündemi ekonomik ekonomik çöküş Ekonomik daralma Ekonomist Döviz kuru Kapalıçarşı dolar dolar kuru dolar/TL Euro/dolar euro Euro/TL

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler