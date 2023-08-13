Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 13.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 07:00

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelere ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak.



ABD ENFLASYONUNDA 12 AY SONRA BİR İLK

ABD'de Temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verileri belli oldu. Gıda ve enerji hariç fiyatları kapsayan çekirdek enflasyon aralıksız ikinci ayında yüzde 0,2 oranında artış kaydetti. Manşet enflasyon aylık bazda beklentilere paralel açıklanırken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile tahminin altında kaldı.

MOODY'S'TEN TÜRKIYE AÇIKLAMASI

Moody's, yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtti.Kuruluşun analizinde ortodoks politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedildi.

BARCLAYS DÖVIZ REZERVİ ARTIŞININ SÜRMESİNİ BEKLİYOR



İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, TCMB'nin döviz rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğini belirtti. Bankanın raporunda "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz" denildi.





