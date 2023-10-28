Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:14

Güncelleme: 28.10.2023 - 14:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

HAZİNE GARANTİLİ DESTEK PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların ve reel sektörün her zaman arkasında olduklarını belirterek, "Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız" dedi.

SIKILAŞMAYA ARA VERİLDİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı ve mevduat faizini yüzde 4'de seviyesinde korudu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını beklentilere paralel artırdı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan TCMB Para Politikası Kurulu bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltti.

Son artışla TCMB, yeni yönetiminde 5. faiz artışına imza attı. Karar metninde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi.

17 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Bitcoin, Borsada işlem gören fonlardan gelen yeni talep beklentilerinin desteklediği ralli ile geçen yılın Mayıs ayından bu yana en yüksek fiyata ulaştı.

Böylece, Bitcoin 35 bin dolar seviyesinin test etti.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM PAKETİ HAZIRLIĞI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanmasını içeren 12'nci yaptırım paketi hazırlıklarının yapıldığını, dondurulan Rus varlıklarının karlarına odaklanan ayrı bir teklif üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

BÜYÜME YORUMU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen üçüncü çeyrek büyüme verisinin ekonominin iyi durumda olduğunu gösterdiğini, enflasyonun resesyona yol açmadan yumuşak iniş olacağına dair bir kanıt olduğunu söyledi.