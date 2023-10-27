Faiz kararı sonrası asgari ücrette yeni zam tahmini

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:07

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:07

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2024 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret tutarı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek merak konusu. Peki 2024 yılında asgari ücret zammı ne olur? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş merak edilen soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

Milliyet.com.tr'ye konuşan Kurtuluş, şunları söyledi:

“Faiz artışları aslında enflasyonu tetikleyen değil enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin kullandığı argümanlardan bir tanesi. Faiz artışları enflasyon artışına değil, enflasyonla mücadelede kullanılan enstrümandır. Ekonomi yönetimi de son dönemlerde faiz artışını sıklıkla kullanıyor. Biz yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 70 seviyesinde tutuyoruz.

ZAM FARKI NE KADAR OLUR?

Enflasyon öngörümüz yüzde 70’lerde gerçekleştiği için ikinci altı aylık enflasyon farkı olarak SGK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurlara yüzde 42-43 bandında bir enflasyon farkı çıkacaktır.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ilave edilecektir. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 50 oranında zamlı maaş alacağı kanaatindeyiz.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 42-43 bandında olan enflasyon farkının 6-7 puanlık refah payı dokunuşu ile yüzde 50’ye tamamlanacağı öngörüsündeyim.

TEK ORAN BEKLENTİSİ

Memur, memur emeklisi, asgari ücret ve emeklilere tek bir oran yapılacağı ve yüzde 50 oranında bir yıl sonu zammı olacağını bekliyorum.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artışla yeni yılda belirleneceğini düşünüyorum. Burada yılın ikinci altı ayı için yüzde 42-43 arası bir enflasyon olacağını düşünecek olursak asgari ücrete 6-7 puanlık bir refah payı dokunuşu ile yüzde 50 artış yapılacaktır.

İŞTE ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞÇİ, İŞVERENİN KABUL EDECEĞİ TUTAR

Burada asgari ücretlilere 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacaktır. Bunun hem işveren hem de işçiler açısından piyasanın kabul gördüğü bir tutar olduğunu düşünüyorum. Bu tutar belirlendiğinde işçi, işveren tarafında herhangi bir hoşnutsuzluk söz konusu olmayacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN YÜKSELTİLMESİ BEKLENİYOR

500 TL olan asgari ücret destek tutarının asgari ücrete yapılacak zam oranı kadar yani 750 TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.”