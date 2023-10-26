Ekonomistler faiz kararını yorumladı: 'Bireysel kredi faizleri can yakacak'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 35'e yükseltti. Son artışla TCMB yeni yönetiminde beşinci faiz artışına imza attı.

Bankanın kararı genel çerçevede olumlu karşılanırken, karar metninde yer alan ifadeler değerlendirildi.

Merkez’in bu hamlesini ekonomistler şu sözlerle değerlendirdi:

Ekonomist Mahfi Eğilmez: "İlke olarak irrasyonellikten rasyonelliğe geçişte faizin böyle tedrici artırılması doğru ama beklentilerin olumlu yönde gelişmesi için bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi lazım…"

TCMB faizi 5 puan artırarak % 35'e yükseltti. İlke olarak irrasyonellikten rasyonelliğe geçişte faizin böyle tedrici artırılması doğru ama beklentilerin olumlu yönde gelişmesi için bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi lazım. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) October 26, 2023

İktisatçı Hayri Kozanoğlu: "TCMB enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkışmıştı. 500 puanlık artışla tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptı. Metinden 2 Kasım Enflasyon Raporu’nda 2024 yılı %33 enflasyon hedefinin korunacağı anlaşılıyor. Özellikle KK ve bireysel kredi faizleri can yakacak."

Ekonominin nihai amacı toplumun refahını artırmak,yurttaşların yaşam standardını yükseltmektir.

Bu anlamda,büyüme hızlanır,işsizlik düşerse bu alkışlanabilir.

Ancak 500 puan faiz artırdı diye TCMB’yi kutlamayı anlamıyorum.

Eğer 1000 puan artırsalar PPK’yı omuzlara mı alacaktık! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) October 26, 2023

Ekonomist Güldem Atabay: "PPK'dan doğru adım. Benim için net olmayan: Gerektiği zaman, kademeli faiz artışları devam mesajı var. Ücret/vergi artışlarının etkisinin tamamlandığı, beklenti ve hizmetlerle baskıların devam ettiği söyleniyor. Ben %3 5'te duracak, izleyecek diye anlıyorum.% 40-45'e yolu olsa da..."

PPK'dan doğru adım. Benim için net olmayan: Gerektiği zaman, kademeli faiz artışları devam mesajı var. Ücret/vergi artışlarının etkisinin tamamlandığı, beklenti ve hizmetlerle baskıların devam ettiği söyleniyor.



Ben %35'te duracak, izleyecek diye anlıyorum.%40-45'e yolu olsa da. — Güldem Atabay -Ekonomist (@guldematabay) October 26, 2023

Sardis Research Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu: TCMB PPK politika faizini beklentimize paralel biçimde +500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine yükseltti. Açıklama metninde birçok cümle revize edilmiş, ancak yapılan tüm değişiklikler “işlerin kurul öngörülerine uygun” ilerlediğini ima ve teyit edecek nitelikte. Makroekonomik değerlendirmede kayda değer bir değişiklik olmadığı için, açıklama metninde dikkat edilmesi gereken (ve en önemli olan) nokta TL mevduat payının artırılmasına yönelik “ilave adımlar” atılacağının vurgulanması olmuş. Açıklama hem faiz artış miktarı hem de bu vurgusuyla piyasalar açısından “normalleşmenin devam ettiğini” sinyalleyici ve olumlu.

TCMB PPK politika faizini beklentimize paralel biçimde +500 baz puan artırarak %35 seviyesine yükseltti. Açıklama metninde birçok cümle revize edilmiş, ancak yapılan tüm değişiklikler “işlerin kurul öngörülerine uygun” ilerlediğini ima ve teyit edecek nitelikte. Makroekonomik… pic.twitter.com/OIFrbctPMB — Evren Kirikoglu (@evrenkirikoglu) October 26, 2023



