Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:18

Güncelleme: 03.12.2023 - 11:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralıkta yapacağını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etti.

EKONOMİ 3. ÇEYREKTE BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydederken, çeyreklik büyüme yüzde 0,3 ile beklentinin oldukça altında gerçekleşti. Büyümede yılın üçüncü çeyreğinde de yavaşlama olsa da iç talebin katkısı öne çıktı. Üçüncü çeyrekte yatırımların desteği de dikkat çekti.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Böylece tüm emekliler 5000 TL ikramiye alacak.

"TL'YE GEÇİŞ ZAMANI GELDİ"

İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Toplantısı'na katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine inandıklarını söyledi. Erkan, konuşmasında dezenflasyon sürecine iş dünyasının da destek vermesi gerektiğine işaret ederken, "'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız" diye konuştu.